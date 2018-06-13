Эффенберг считает, что Езила и Гюндогана следовало исключить из сборной Германии

Бывший игрок сборной Германии Штефан Эффенберг считает, что Месута Езила и Илкая Гюндогана не стоило вызывать на ЧМ-2018. Так он отреагировал на встречу этих игроков с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая состоялась в мае. В условиях политической напряженности между Германией и Турцией эту встречу осудили многие.

– Когда вы делаете ставку на такие ценности, какие демонстрирует Немецкий футбольный союз, единственным правильным решением был бы отказ от этих двух игроков на чемпионате мира, – цитирует T-Online Эффенберга. – Со мной и Ули Штайном не церемонились, реакция была другой. Я не вижу последовательности.

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //

Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты