Эден Азар: "Если перед матчем с Японией мы скажем, что легко победим, то сильно рискуем"

Нападающий и капитан сборной Бельгии Эден Азар заявил, что команда с уважением относится к сопернику по 1/8 финала чемпионата мира Японии. Встреча команд состоится 2 июля в Ростове-на-Дону.

- Два года назад мы проиграли Уэльсу на Евро-2016. Мы сильнее, мы лучше, мы знаем, что делать. Сейчас у нас другая команда, да и Япония ничего общего не имеет с Уэльсом. Самое главное – победить и выйти в четвертьфинал, - приводит "Р-Спорт" слова Азара. - Сборная Японии представляет из себя хорошую команду с хорошими футболистами. Если мы перед матчем скажем, что легко победим, то мы сильно рискуем. Думаем ли мы о возможном соперничестве с бразильцами? Мы играем против Японии. В паре Бразилия – Мексика все тоже непонятно. У нас впереди матч с японцами. С Англией мы тоже играли на победу.

Напомним, что на чемпионате европы в 2016 году бельгийцы уступили Уэльсу в четвертьфинале со счетом 1:3.

Бельгия - Япония: текстовая трансляция 2 июля в 21.00 по московскому времени. Ростов-на-Дону