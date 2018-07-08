Джордан Пикфорд: "Я еще не родился, когда Англия в последний раз играла в полуфинале чемпионата мира"

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 1/4 финала ЧМ-2018 со Швецией (2:0). Он отметил, что играет с воодушевлением.

– Английские фанаты помогают нам выходить на новый уровень, – цитирует AFP Пикфорда. – Нам очень нравится играть в этой атмосфере. Мы знали, что будет сложно. Знали, как играет Швеция. И мы справились с этим очень хорошо. После первого спасения после удара Берга я настроился до конца игры.

Теперь мы можем переписать историю. Я ведь даже не родился, когда Англия в последний раз играла в полуфинале чемпионата мира.

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