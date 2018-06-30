Джимми Дурмаз: "Меня называют "террористом" и "иммигрантом". Это неприемлемо"

Полузащитник сборной Швеции Джимми Дурмаз рассказал о критике в свой адрес.



23 июня хавбек турецкого происхождения, заработал штрафной в матче чемпионата мира против Германии (1:2), с которого Тони Кроос забил победный мяч.

- Критика спортсмена за игру быть должна, - цитирует UOL Дурмаза. - Но когда тебя называют "террористом" или "иммигрантом" это просто неприемлемо. И ведь это продолжается постоянно.



Люди, мы же вышли в плей-офф, забудьте тот момент. Я - швед и горжусь тем, что ношу футболку этой страны!



В матче 1/8 финала шведы сыграют против Швейцарии.



Швеция - Швейцария: чемпионат мира по футболу, 3 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

Шведы послали расизм куда подальше и поддержали Дурмаза. Видео //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ

