Джесси Лингард: "При Саутгейте сборная Англии должна играть свободно и без страха"

Полузащитник сборной Англии Джесси Лингард рассказал, с каким настроем команда подходит к чемпионату мира. Также он отметил изменения, которые привнес главный тренер Гарет Саутгейт.

- Саутгейт пришел в команду с настроем, что мы должны играть свободно, без страха и больше наслаждаться футболом. Это мы и собираемся делать. Мы хотим наслаждаться футболом и играть зрелищно, - цитирует игрока Sky Sports. - Конечно, мы хотим пройти весь путь до конца на чемпионате мира, но мы будем идти от матча к матчу и готовиться к каждой игре, как обычно. Тренер понимает, как я играю. Я работал с ним и на молодежном уровне - это всегда помогает. Он поверил в меня, когда я дебютировал в матче с Мальтой. Я могу только поблагодарить его.

На ЧМ-2018 сборная Англии сыграет в группе G с командами Бельгии, Панамы и Туниса.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Чемпионат мира по футболу-2018: Все о сборной России