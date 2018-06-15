Джесси Лингард: "При Саутгейте сборная Англии должна играть свободно и без страха"

Полузащитник сборной Англии Джесси Лингард рассказал, с каким настроем команда подходит к чемпионату мира. Также он отметил изменения, которые привнес главный тренер Гарет Саутгейт.
- Саутгейт пришел в команду с настроем, что мы должны играть свободно, без страха и больше наслаждаться футболом. Это мы и собираемся делать. Мы хотим наслаждаться футболом и играть зрелищно, - цитирует игрока Sky Sports. - Конечно, мы хотим пройти весь путь до конца на чемпионате мира, но мы будем идти от матча к матчу и готовиться к каждой игре, как обычно. Тренер понимает, как я играю. Я работал с ним и на молодежном уровне - это всегда помогает. Он поверил в меня, когда я дебютировал в матче с Мальтой. Я могу только поблагодарить его.
На ЧМ-2018 сборная Англии сыграет в группе G с командами Бельгии, Панамы и Туниса.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/
- Сборная Бельгии (футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Сборная Туниса
- Сборная Панамы
- Гарет Саутгейт
- Джесси Лингард