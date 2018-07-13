Джанни Инфантино: "ВАР работает. Голов из офсайда больше нет!"

Президент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции в Лужниках, посвященной подведению предварительных итогов чемпионата мира, поделился мнением о работе ВАР.

- Система работает. Например, резко снизилось число ударов локтями. Почему? А потому что игроки теперь понимают, что это обязательно увидят. Конечно, остается место субъективной оценке судье. Потому что не каждый контакт в футболе - это фол. И это нормально. Но если речь идет об однозначных ситуациях, то благодаря ВАР ошибки исключены. Например, мы победили проблему голов из офсайда. Все, вопрос закрыт! Теперь можно четко увидеть, был офсайд или нет. (Филипп ПАПЕНКОВ)