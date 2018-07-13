Джанни Инфантино о ЧМ-2026: "48 участников - это будет интересно"

Президент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции в Лужниках, посвященной подведению предварительных итогов чемпионата мира, рассказал о решении провести турнир в 2026 в США, Мексике и Канаде, при этом расширив число участников до 48.

– Я знаю, что многие встретили это решение с сомнением. Но мы понимаем, почему это делаем. Число участников чемпионата мира во все времена постепенно увеличивалось. И посмотрите, что происходит сейчас. Нет США, нет Чили, нет Голландии и Италии. С другой стороны, разве плохо, что в России впервые в своей истории выступила Панама, где невероятно радовались первому голу, и где теперь футбол переживет настоящий бум. 48 команд – это меньше четверти от общего числа членов ФИФА. Так что все с уровнем участников будет в порядке, не переживайте. Это будет интересно.

– Может ли быть 48 участников уже в 2022?

– Пока рано об этом говорить. Все может быть. Мы ведем переговоры с Катаром. Возможно, принимающая страна будет настаивать на 32 странах, как и планировалось изначально. Но может и не будет. (Филипп ПАПЕНКОВ)