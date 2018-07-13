Джанни Инфантино о ЧМ-2018: "Гегемония Европы? Все не так страшно"

Президент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции в "Лужниках", посвященной подведению предварительных итогов чемпионата мира, рассказал об отношении к "дисбалансу" в мировом футболе: с 2006 года турнир выигрывают только европейские страны. На турнире в России они гарантированно займут все четыре первых места.

– Не стоит делать на этом такой акцент. Тут сложились многие обстоятельства. Вспомните, например, матч Бельгии и Японии, который мог сложиться совсем иначе. Все не так страшно, как может показаться. Футбол развивается по всему миру. Не надо делить все на континенты. Прогресс Хорватии, например, прекрасен сам по себе. Успех таких команд, которые никогда не выигрывали, – это локомотив для всего мирового футбола. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля. В матче за третье место сыграют Бельгия и Англия (Санкт-Петербург, 14 июля, 17.00), в финале – Франция и Хорватия (Москва, "Лужники", 15 июля, 18.00).

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