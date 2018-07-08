Два хорватских игрока обратились в больницу после матча с Россией

Ведран ЧОРЛУКА (слева), Домагой Вида (в центре) и Деян Ловрен. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Два игрока сборной Хорватии после четвертьфинала чемпионата мира-2018 с командой России (2:2, 4:3 по пенальти) обратились за медпомощью в Боткинскую больницу, информирует Интерфакс.

Никаких серьезных травм у футболистов нет. "У них обнаружены гематомы, предписано сделать МРТ, чтобы убедиться в отсутствии серьезных повреждений", - отметил источник.

Речь идет о форварде Марио Манджукиче и защитнике Иване Стриниче.



11 июля на московском стадионе "Лужники" хорваты встретятся со сборной Англии в полуфинале чемпионата мира.



Хорватия – Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала – начало в 21.00 (время московское)

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