Дороги Самары к ЧМ-2018 будут готовы через 2-3 недели

Подготовка дорог Самары к чемпионату мира-2018 завершится через 2-3 недели, сообщает samru.ru со ссылкой на заявление заместителя губернатора региона Игоря Левитина. Левитин посетил строительство самарского стадиона ЧМ-2018.

- Николай Меркушкин заверил, что гости чемпионата не будут испытывать трудностей, - сказал Левитин. - Сейчас в стадии завершения находится строительство двух четырехполосных дорог - Дальней и Арены 2018, ведущих к стадиону. По словам губернатора, все ремонтные работы на дорогах Самары, связанные с подготовкой к чемпионату, завершатся через две-три недели.

Также к стадиону будет проложена высокоскоростная трамвайная линия. Кроме того, на совещании было отмечено, что после реконструкции крупных магистралей добраться из аэропорта "Курумоч" до стадиона "Самара Арена" можно будет всего за 25 минут, сократится и время в пути между Тольятти и Самарой.

Самара примет четыре матча группового турнира, включая игру сборной России, а также встреча 1/8 финала и четвертьфинал.