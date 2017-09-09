Дмитрий Сенников: "Надеюсь, сборная России покажет на ЧМ-2018 свой лучший результат на мировых первенствах"

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников, принявший в участии в открытии мирового тура кубка мира на стадионе "Лужники", отметил, что арена претерпела значительные изменения. Экс-игрок обороны убежден, что матч открытия и финал чемпионата мира 2018 года пройдут в прекрасной обстановке.

– Очень яркие впечатления. Приятно видеть "Лужники" в полной готовности к чемпионату мира. Исчезли беговые дорожки, раньше стадион все-таки больше олимпийский, проводилось много других соревнований. Сейчас он очень изменился – от футбольной чаши до "начинки". Так что всех ждем на чемпионате мира. Уверен, матчи открытия и финал пройдут в прекрасной обстановке.

– Как вам нынешняя сборная России?

– Надеемся и верим в нее. Есть положительные сдвиги. Все-таки в прошлом году команду только собрали, было много проблемных зон и несыгранности. А сейчас, после Кубка конфедераций, образовался костяк, с которым можно работать, подготовить на его основе команду к ЧМ-2018 в полной боеготовности. Надеюсь, сборная России покажет на нем свой лучший результат на мировых первенствах.

- Какие бы зарубежные сборные особенно хотели бы увидеть на чемпионате мира?

- Естественно, фаворитов: Германию, Италию, Бразилию, Аргентину. Хотелось бы еще увидеть какую-нибудь сборную из союзных республик. (Михаил ГОНЧАРОВ)