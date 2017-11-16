Дмитрий Радченко: "Швейцария, Иран и Панама - группа "жизни" для России"

Экс-форвард "Зенита", "Спартака" и сборной России Дмитрий Радченко назвал свои версии групп "жизни" и "смерти" для национальной команды на чемпионате мира-2018.

- Все равно слабых сборных нет, - отметил Радченко. - Вторая корзина: лучший вариант - если нам попадется Швейцария. Нам знакома Мексика, мы знаем хороших игроков, поэтому удобный соперник. Мне очень симпатизируют хорваты, которые могут стать открытием чемпионата. Это худший вариант для наших из этой корзины.

Третья корзина: мы бы вполне могли сыграть со сборной Ирана. Очень непросто придется с Коста-Рикой. Четвертая корзина: Панама - неплохой вариант, Нигерия все была бы не подарком. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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