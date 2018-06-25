Дмитрий Комбаров - о поражении сборной России: "Ребята все равно молодцы"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров считает, что сборная России продемонстрировала самоотдачу во время мачта группового этапа чемпионата мира против Уругвая. Встреча проходила в Самаре и завершилась со счетом 3:0 в пользу уругвайской команды.

- Наша сборная в этой группе показала очень хороший, качественный футбол, отличную физическую подготовку, видно, что хорошо поработали на сборе, - цитирует ТАСС Комбарова. - Главное, что задачу-минимум - выйти из группы - выполнили. От сегодняшней игры ничего не зависело, но ребята все равно молодцы, играли с большим желанием даже вдесятером. Думаю, порадовали болельщиков, сам сидел, смотрел и радовался такой самоотдаче.

Сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира, заняв второе место в группе.

Все о чемпионате мира по футболу-2018