Дмитрий Губерниев: "Чемодан - вокзал - Рупольдинг откладывается"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в привычной эмоциональной манере прокомментировал победу Германии над Швецией в матче группового турнира чемпионата мира-2018. Немцы вырвали три очка, забив победный мяч уже в добавленное ко второму тайму время.

"И все же немцы!!! Вырвали победу у шведов 2:1!!! Теперь, думаю, будут чемпионами!!! Чемодан - вокзал - Рупольдинг откладывается..." - написал Губерниев в Инстаграме.

Написав "чемодан - вокзал - Рупольдинг", комментатор, по всей видимости, процитировал самого себя. В 2013 году он требовал отставки Вольфганга Пихлера с поста тренера женской сборной по биатлону именно этой фразой.

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