Дмитрий Черышев: "Сборная России шикарно сыграла с хорватами"

Бывший игрок сборной России Дмитрий Черышев - о матче команды со сборной Хорватии (2:2, по пенальти - 3:4) в 1/8 финала ЧМ-2018.

- Если бы мы выиграли у хорватов, то это был бы еще больший праздник. Наших ребят надо поздравить за самоотдачу, учитывая, что они прошли таких серьезных соперников, как сборная Испании. Не хватило одного момента, чтобы войти в историю - цитирует экс-футболиста ТАСС. - Мы шикарно сыграли этот матч, я благодарен команде. Выделять сейчас каких-то игроков нет никакого резона, все ребята молодцы, играли с огромной самоотдачей.

Также Черышев-старший отметил игру своего сына Дениса, который забил первый мяч в этой игре.

- Он забил четыре гола на чемпионате мира. Я счастлив этому!

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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