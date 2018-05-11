09:37 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Дмитрий Чернышенко: "На Олимипаде-2014 шашлыки не запрещали, Сочи бы не понял"


Президент КХЛ, руководитель оргкомитета Олимпиады-2014 в Сочи Дмитрий Чернышенко прокомментировал новость о запрете жарить шашлыки в городах, где будут проводиться матчи ЧМ-2018. Он отметил, что во время Игр в Сочи такого не было.

 - Как жить?, - написал фунционер в твиттере. - На Олимпиаде не запрещали... Сочи бы не понял...

Как ранее сообщили в МЧС, данные решения были приняты на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, где обсуждались вопросы о дополнительных мерах пожарной безопасности при проведении ЧМ-2018. Особый противопожарный режим подразумевает запрет на розжиг костров и сжигание сухой травы, в случаях осложнения лесопожарной обстановки - запрещение на поход в лес.

Все о чемпионате мира-2018 по футболу

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!