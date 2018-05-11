Дмитрий Чернышенко: "На Олимипаде-2014 шашлыки не запрещали, Сочи бы не понял"

Президент КХЛ, руководитель оргкомитета Олимпиады-2014 в Сочи Дмитрий Чернышенко прокомментировал новость о запрете жарить шашлыки в городах, где будут проводиться матчи ЧМ-2018. Он отметил, что во время Игр в Сочи такого не было.

- Как жить?, - написал фунционер в твиттере. - На Олимпиаде не запрещали... Сочи бы не понял...

Как ранее сообщили в МЧС, данные решения были приняты на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, где обсуждались вопросы о дополнительных мерах пожарной безопасности при проведении ЧМ-2018. Особый противопожарный режим подразумевает запрет на розжиг костров и сжигание сухой травы, в случаях осложнения лесопожарной обстановки - запрещение на поход в лес.

Как жить? На олимпиаде не запрещали... Сочи бы не понял... https://t.co/dKDAQtXTZd – Дмитрий Чернышенко (@ChernyshenkoRu) 11 мая 2018 г.

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