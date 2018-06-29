Дмитрий Булыкин: "Товарищеские матчи вообще не являются показателем"

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что товарищеские матчи не являются показателем. В ноябре прошлого года россияне сыграли вничью с Испанией. Теперь командам предстоит встретиться с 1/8 финала чемпионата мира-2018​.

– Товарищеские матчи вообще не являются показателем, – цитируют "Известя" Булыкина. – С тех пор обе команды очень изменились. Произошли перемены в составах, наша команда полностью изменила схему игры, а испанцы и вовсе успели сменить тренера. Думаю, сейчас нас ждет совершенно другой матч, к которому обе сборные подойдут с запредельной мотивацией.

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