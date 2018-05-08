Дмитрий Булыкин: "Березуцкие сами приняли это решение. Джикия мог пригодиться, если был бы готов хотя бы на 50 процентов"

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал "СЭ" заявление главного тренера нашей национальной команды Станислава Черчесова о том, что братья Алексей и Василий Березуцкие не сыграют на ЧМ-2018.

- Они сами приняли это решение, - сказал Булыкин. - Эта тема давно муссируется. Вряд ли стоит говорить об этом снова, лучше поискать новых лидеров сборной, которые смогут помочь на турнире. Каждый футболист решает сам, готов ли он принести пользу сборной или нет.

- Почему бы не взять Джикию?

- Черчесов лучше знает атмосферу внутри команды, так что ему решать, звать ли спартаковца. Тренер общается с медицинским штабом, знает состояние игроков. Безусловно, Джикия мог пригодиться, если был бы хотя бы на 50 процентов готов и принимал бы участие в контрольных играх. Но этого не было - поэтому Черчесов и принял такое решение. (Игорь НОВИКОВ)

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