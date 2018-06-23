Диего Лугано: "Неймар часто симулирует, поэтому не вызывает уважения"

Бывший капитан сборной Уругвая Диего Лугано недоволен поведением нападающего сборной Бразилии Неймара на ЧМ-2018. По его словам, форвард слишком часто симулирует.

– Он всегда в движении и постоянно симулирует, – цитирует A Bola Лугано. – Это только провоцирует соперников. Его воспринимают не с таким уважением, как Месси, Роналду или Суареса. Во всех матчах, где против него совершается хотя бы три фола, он твердит о каком-то преследовании. Будто это происходит в каждой игре. Это просто смешно. Пора бы привыкнуть к обороне, играя в Европе.

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