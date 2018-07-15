Дидье Дешам: "Никогда не видел такого чемпионата мира, как этот"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выступил на пресс-конференции после победы в финале чемпионата мира-2018 с Хорватией (4:2). По его словам, в ближайшее время выйдет фильм о подготовке команды к турниру.

- В матче против Аргентины, когда мы проигрывали 1:2, для того, чтобы переломить ход матча и выйти в следующий раунд, игроки на 15 сантиметров выросли над собой, - сказал Дешам. - Для тренера самый сложный матч - первый на турнире. Не скажу, что это легко, но дальше все легче, чем в первом матче.

- Это был странный турнир, Мы видели, как крупные футбольные державы вылетели рано. Что Франция сделала по-другому по сравнению с ними? И в какой степени на вашей стороне была удача?

- Не люблю говорить об удаче. Никогда не видел такого чемпионата мира, как этот. Действительно, все бумаги, которые были на бумаге маленькими, приехали сюда суперподготовленными. И это нанесло удар по крупным футбольным державам. Еще одна особенность - то, что команды, обладавшие более высокой техникой и больше владели мячом, были наказаны быстрыми атаками. Если вы умеете хорошо защищаться, то должны быть уверены, что в каждом матче у вас будет 2-3 шанса забить на контратаке. Были хорошие голы, замечательные сюжеты, но было очень сложно с точки зрения интенсивности. Не было никакой разницы между маленькими и большими командами. (Игорь РАБИНЕР)