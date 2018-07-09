Дешам раздраженно отреагировал на вопрос о сборной России

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в преддверии матча 1/2 финала чемпионата мира против Бельгии раздраженно отреагировал на вопрос российского журналиста о сборной России.

– Что думаете о сборной России? Рады, что турнирная судьба не свела вас с с российской командой?, – задал вопрос репортер одного из федеральных общественно-политических изданий.

– Серьезно? Вы хотите, чтобы я говорил о России? Почему я должен сейчас говорить об этом накануне полуфинала? Здесь полно французских и бельгийских журналистов! Давайте следующий вопрос! (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ).

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