Денисов - о конфликте с Черчесовым: "Будь у меня второй шанс, я не смог бы поступить иначе"

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов признался, что сожалеет о конфликте с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, из-за которого он, скорее всего, не сыграет на домашнем чемпионате мира. Вместе с тем, хавбек отметил, что готов нести ответственность за свои поступки.

Напомним, в апреле 2015 года Денисов, на тот момент выступавший за "Динамо", из-за разногласий с Черчесовым был отстранен от тренировок с основным составом бело-голубых. Также руководство клуба оштрафовало игрока. После подачи иска палата по разрешению споров РФС обязала "Динамо" полностью возместить полузащитнику этот штраф.

В СМИ появлялись сообщения о том, что причиной конфликта стало недовольство Денисова решением Черчесова выпустить в стартовом составе на матч чемпионата России между "Динамо" и "Локомотивом" (2:2) защитника Бориса Ротенберга.

- Я очень жалею, что, по всей видимости, именно этот конфликт не даст сыграть мне на домашнем чемпионате мира, но будь у меня второй шанс, я не смог бы поступить иначе, - цитирует ТАСС Денисова. - Я привык отвечать за свои поступки сам, и если таковы их последствия, то что ж - я их принимаю.

Причина конфликта? Если честно, не вижу смысла в очередной раз ворошить эту тему. Состоялся суд, который признал мою правоту в той ситуации. Начни я сейчас озвучивать подробности, это будет выглядеть, как сведение счетов с тем, кто не вызвал меня в сборную. Все, что мы хотели с Черчесовым сказать, мы сказали друг другу один на один.

Единственное, что я бы хотел еще раз подчеркнуть - приплести сюда Ротенберга (он и Денисов в настоящее время выступают за "Локомотив". - Прим. "СЭ") - решение тех, кто, как это сейчас модно говорить, гонится за "хайпом". Борис - мой одноклубник по "Локомотиву", прекрасный человек и профессионал. Это ясно всем, кто хоть какое-то время находится с ним в команде. Я отношусь к нему с большим уважением; и я особо хочу подчеркнуть, что к этому конфликту он никак не причастен.

В ноябре сборная России проведет два контрольных матча. 11 ноября команда Черчесова сыграет против Аргентины в Москве, 14 ноября в Санкт-Петербурге состоится игра сИспанией.

Напомним, чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах. Жеребьевка мирового первенства состоится 1 декабря в Москве.

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