16:00 | Футбол — Сборная России

Валерий Газзаев: "Сборной нельзя отказываться от Денисова, Березуцких и Игнашевича"

Сергей ИГНАШЕВИЧ (слева) и Игорь ДЕНИСОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сергей ИГНАШЕВИЧ (слева) и Игорь ДЕНИСОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Бывший главный тренер нашей национальной команды и ЦСКА – о выборе Станислава Черчесова на матчи с Аргентиной и Испанией. В список наставника сборной России на ноябрьские контрольные встречи включены 27 футболистов (список – здесь).
 
Станислав ЧЕРЧЕСОВ (справа) и Алан ДЗАГОЕВ.Состав сборной России: с Дзагоевым и Зобниным, но без Дзюбы и Денисова

– Конечно, определение состава – прерогатива главного тренера сборной, – сказал Газзаев. – Именно он отвечает за стратегию, тактику, результат и успешное выступление команды. Что касается отсутствия Денисова в этом списке, то, на мой взгляд, Игорь сейчас показывает, наверное, свою лучшую игру за последние годы. Не случайно хавбек капитан и лидер "Локомотива", который идет на первом месте в чемпионате. Считаю, его квалификация и уровень пригодились бы сборной.

Ее самая слабая линия – оборона. И я считаю, что ни в коем случае нельзя пренебрегать опытом таких игроков, как братья Березуцкие и Игнашевич. Их однозначно рано списывать со счетов. В футболе есть такое понятие – аура авторитетов. Так вот на таких крупных турнирах, как чемпионаты мира или Европы, должен быть сплав опыта и молодости. Нельзя отказываться от людей, которые на протяжении стольких лет верой и правдой служили российскому футболу.

В то же время вызваны Зобнин и Дзагоев. Их класс и высокий уровень сомнению не подлежат. Но спартаковец пропустил пять месяцев и только-только начал тренироваться в общей группе. Едва ли он сейчас сможет показать оптимальную игру. Дзагоев, в свою очередь, около месяца восстанавливался. Не думаю, что Алан в предстоящих матчах покажет фантастическую форму. Вызов Игнатьева меня не удивил – парень демонстрирует очень приличный футбол в "Локомотиве".

В целом же, лучше всего укомплектована вратарская линия. А наибольшие вопросы, повторю, вызывает оборона. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Кого не вызвал Черчесов

Игорь ДЕНИСОВ, Александр СЕЛИХОВ, Артем ДЗЮБА.

 

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Don

На манеже всё те же) Усатый,твоих старых пердунов сажал на ж... нападающий из Кабо-Верде и не только, их уже в ЦСКА не должно быть, не то что в сборной)

16:17

Sher-Khan

Может в Азербайджан его?

16:11

berserk004

от Онопко с Аршавиным тоже не стоит отказываться

16:08