Денис Мацуев: "Кутепов вырос, как тесто, на глазах у Черчесова"

Всемирно известный пианист Денис Мацуев сегодня посетил тренировку сборной России в Новогорске и отметил, что когда вернется в строй Георгий Джикия, вместе с Ильей Кутеповым они будут как братья Березуцкие.

– Думаю, что эйфория, которая сейчас идет, передалась нашей команде, потому что нельзя не проникнуться этим – сказал Мацуев. – Сейчас свои концерты я играю с особым воодушевлением. Даже по залу чувствуется, когда концерт в России, это что-то удивительное. Я даже перенес концерт в Екатеринбурге, по местному времени наш матч с Уругваем в Самаре начинался в 19.00. Я перенес его на 21.00, чтобы посмотреть игру, и никто не сдал билеты. Возмущенных зрителей не было. Все прекрасно все понимали, и зрителям специально был устроен просмотр матча в фойе филармонии и все они стояли и смотрели. Несмотря на то, что мы тогда проиграли, все равно мы говорим о празднике, об эмоциях. Мы всегда на трибунах обсуждаем нашу игру и восторгаемся спартаковцами.

– Их могло быть и побольше: Глушаков, Комбаров…

– Согласен. Кутепов просто вырос, как тесто, на глазах у Черчесова. Он – уникальный психолог и тактик. Видно, как он возмужал в психологическом плане. Каждый в сборной бьется за себя, за команду и за страну. Но за Илью я особенно рад, потому что когда вернется в строй Джикия, как сказал Леонид Арнольдович, это будут наши Березуцкие на долгое время.

– В Португалии есть тренер Артур Жорже, который известен кроме прочего еще и тем, что когда он смотрит игры, то выключает комментарии и слушает Моцарта. Вы знали об этом?

– Нет. Первый раз слышу. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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