Денис Мацуев: "Дзюба - первая скрипка, а Головин - виолончель"

Всемирно известный пианист Денис Мацуев во время приема у Президента России Владимира Путина сравнил сборную России с оркестром. В среду Мацуев получил Орден Почета.

- Благодарю моих коллег, которые приняли участие в концерте на Красной площади 13-го числа, в преддверии чемпионата мира, - приводит пресс-служба Кремля слова Мацуева. - Думаю, что этот градус, эта эмоция передалась нашим футболистам, которые играли на следующий день. Я действительно очень переживаю за свою команду, я болельщик с 30-летним стажем, это мне передалось от моей бабушки.

Очень много пересечений "футболисты – музыканты". Скажем, тренер – это дирижер, футболисты – это оркестр, тренировка – это репетиции, концерт – это матч.

Даже когда я ехал сюда, рассадка оркестра очень напоминает тактическую схему расположения футболистов. Первые, вторые скрипки – это нападающие. Если говорить о нашей сборной, скажем, это Самедов, это Черышев с той стороны, первая скрипка – Дзюба, потом пошла у нас виолончель – это Головин, кларнет, фаготы – это два опорника Зобнин и Газинский, четыре защитника, четыре валторны. Думаю, что с испанцами будут играть четыре валторны, четыре защитника – это Фернандес, Кутепов, Игнашевич и, конечно, Жирков, и ударник – Игорь Акинфеев.

У нас осталось четыре дня репетиций. И конечно, на концерте с испанцами мы покажем самую лучшую свою игру. Россия, вперед!

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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