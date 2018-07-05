Денис Глушаков: "Уверен, что сборная России успеет хорошо подготовиться к матчу с Хорватией"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков отметил, что сборной России не стоит ждать легкой прогулки в матче 1/4 финала чемпионата мира с командой Хорватии. Встреча 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии состоится 7 июля в Сочи.

- Уверен, что наша команда успеет хорошо подготовиться к матчу, восстановиться, - считает Глушаков. - Все прекрасно представляют силу сборной Хорватии, легкой прогулки не будет. Надо выходить, отдавать все силы и играть, - цитирует ТАСС Глушакова.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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