Денис Черышев: "Смолов был расстроен, конечно же. Но пенальти - лотерея"

Полузащитник сборной России Денис Черышев после четвертьфинала ЧМ-2018 против Хорватии (2:2, 3:4 – по пенальти) отметил, что пенальти это лотерея, а он не ожидал такой результативности от себя.

Напомним, вратарь Хорватии Даниэль Субашич рукой отразил мяч, который нападающий Федор Смолов отправил фактически по центру.

– Смолов был расстроен, конечно же. Но пенальти – лотерея. Сегодня не повезло, – отметил Черышев. – Надо делать выводы и делать шаги дальше.

Не ожидал, что забью 4 гола. О таком и не мечтал, наверное. Но футбол – командная игра. Все мы хотели пробиться в полуфинал. Не получилось.

Все ребята были на высоте, и, думаю, у многих будет возможность попасть в европейские клубы. Сейчас надо хорошо отдохнуть и с новыми силами подойти к новому сезону. (Дмитрий СИМОНОВ)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь //

Все о сборной России на чемпионате мира по футболу-2018