День Мертвых пройдет в центре Москвы

В Москве 29 июня все желающие смогут принять участие в традиционном мексиканском празднике "День Мертвых". Карнавальный парад стартует с Красной площади и закончится развлекательной программой в Национальном доме болельщиков в Гостином дворе.

С 11:00 до 16:00 часов в Гостином дворе будут наносить праздничный грим всем желающим, после чего колонна ряженых отправится на Красную площадь на концерт с национальными танцами, оркестром мариачи и рассказом о традициях праздника.

После концерта колонна двинется обратно к Гостиному двору, где пройдет театрализованное представление.