Дембеле порадовался хорошему старту чемпионата мира

Полузащитник сборной Бельгии Мусса Дембеле отметил, что команда здорово начала чемпионат мира в России. В стартовом матче бельгийцы переиграли Панаму со счетом 3:0.
Отметим, что Дембеле вышел на поле на 74-й минуте.
- Правильное начало пути, - написал в своем Твиттере Дембеле.
Следующие матчи группового этапа бельгийцы проведут против Туниса (23 июня, Москва, "Спартак") и Англии (28 июня, Калининград).
Starting things off the right way 🤙🏽 #WorldCup pic.twitter.com/CoNfPIrzFV– Mousa Dembélé (@mousadembele) 18 июня 2018 г.
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