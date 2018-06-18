Дембеле порадовался хорошему старту чемпионата мира

Полузащитник сборной Бельгии Мусса Дембеле отметил, что команда здорово начала чемпионат мира в России. В стартовом матче бельгийцы переиграли Панаму со счетом 3:0.

Отметим, что Дембеле вышел на поле на 74-й минуте.

- Правильное начало пути, - написал в своем Твиттере Дембеле.

Следующие матчи группового этапа бельгийцы проведут против Туниса (23 июня, Москва, "Спартак") и Англии (28 июня, Калининград).