Делегация ФИФА посетит стадионы ЧМ-2018 с 26 сентября по 5 октября

Совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" с 26 сентября по 5 октября проведет шестой операционный визит по подготовке стадионов к чемпионату мира 2018 года, говорится в пресс-релизе ФИФА. В рамках поездки делегация оценит степень готовности арен в Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде и Калининграде. Также запланирован визит на главный стадион чемпионата мира - "Лужники".

В Москве также пройдет медиа-тур, посвященный готовности к мировому первенству арен, принимавших матчи Кубка конфедераций - стадионов "Санкт-Петербург", "Казань Арена", "Фишт" и "Спартак".

В состав делегации войдут генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин и директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. Основной целью шестого визита совместной делегации является обсуждение операционной деятельности стадионов во время чемпионата мира.

Напомним, мировое первенство 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут 12 стадионов в 11 городах.