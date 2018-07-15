Давид Трезеге: "Сборная Франции – фаворит, но в финале может случиться все что угодно"

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Давид Трезеге в преддверии финала чемпионата мира, в котором его соотечественники сыграют с Хорватией, отметил, что соперник здорово владеет мячом и не прощает ошибок. По мнению экс-форварда, 19-летний нападающий "трехцветных" Кильян Мбаппе заслуживает "Золотой мяч".

– Сборная Франции по футболу прошла достаточно сложный путь на чемпионате мира по футболу, – цитирует ТАСС Трезеге. – Была и волевая победа в матче с австралийцами со счетом 2:1, и интересный матч против команды Аргентины, когда французы выиграли 4:3. Команда Дидье Дешама выглядит фаворитом на бумаге, однако это финал мирового первенства, здесь может случиться все что угодно. Хорватские футболисты очень здорово владеют мячом и не прощают ошибок, поэтому, на мой взгляд, французским футболистам необходимо проявить максимальную концентрацию в завтрашнем матче.

Получит ли Мбаппе "Золотой мяч," будет зависеть только от него самого. Это особенный приз, который присуждается не только за количество голов, но и за выдающиеся достижения в футболе. На мой взгляд, Кильян заслуживает награду, но решать, получит он ее или нет, далеко не мне.

Франция – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

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