Давид Трезеге: "Честь, что меня превзошел такой важный игрок, как Мбаппе"

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Давид Трезеге назвал своего соотечественника Кильяна Мбаппе важным игроком для национальной команды. 21 июня нападающий в матче ЧМ-2018 отметился победным мячом в матче с Перу (1:0) и стал самым молодым французским автором гола в истории чемпионатов мира.

Ранее этот рекорд принадлежал Трезеге, который на ЧМ-1998 отличился во встрече с Саудовской Аравией (4:0) в возрасте 20 лет 246 дней.

– Я присутствовал на матче сборных Франции и Перу, поздравил Мбаппе, – цитирует RT Трезеге. – Для меня это честь, что меня превзошел такой интересный и важный игрок, как Мбаппе. Это часть футбола и часть истории. По правде говоря, он показал необыкновенную игру. Этот парень демонстрирует свои способности в таком молодом возрасте, и это очень важно как для него самого, так и для сборной Франции. Поэтому я открыто его поздравляю, он этого заслуживает.

После двух туров группового турнира ЧМ-2018 сборная Франции занимает первое место в группе C, набрав 6 очков. Для выхода в 1/8 финала турнира в России с первого места "трехцветным" достаточно 26 июня сыграть вничью с Данией.

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