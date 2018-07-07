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Дарио Срна: "России пора вернуть хорватам долг"

21 ноября 2007 года. Англия - Хорватия - 2:3. Дарио СРНА (справа) против Френка ЛЭМПАРДА. Фото AFP
21 ноября 2007 года. Англия - Хорватия - 2:3. Дарио СРНА (справа) против Френка ЛЭМПАРДА. Фото AFP

Бывший капитан сборной Хорватии Дарио Срна в преддверии матча своей национальной команды против России в 1/4 финала чемпионата мира напомнил о победе "шашечных" над Англией (3:2) в отборочном турнире к Евро-2008, благодаря которой команда Гуса Хиддинка попала на турнир.

 
21 ноября 2007 года. Лондон. Англия - Хорватия - 2:3. Славен БИЛИЧ (слева) и автор победного гола в ворота англичан Младен ПЕТРИЧ.Царский подарок от хорватов. Как нас вытащили на Евро-2008

Матч Россия - Хорватия на ЧМ-2018 состоится сегодня, 7 июля. Игра пройдет в Сочи на стадионе "Фишт".

– Я думаю о том, что в свое время наша команда оказала большую услугу России, – цитирует Ukraina.ru Срну. – И теперь наступило время вернуть долг.

– Имеете в виду 2008 год (на самом деле встреча состоялась в ноябре 2007 года. – Прим. "СЭ"), когда хорваты обыграли сборную Англии и, буквально за уши, вытащили российскую команду на чемпионат Европы?

– Конечно. Думаю, что пришло время, когда удача должна улыбнуться сборной Хорватии. Мы много сделали для этого.

– А если объективно говорить, какова расстановка сил перед матчем?

– Если мы рассмотрим каждую позицию, то увидим, что сборная Хорватии имеет преимущество перед Россией. У нас много высококлассных, опытных игроков, выступающих за большие клубы. Объективно Хорватия сильнее, но и Россия заслуживает большого уважения. Команда вышла из группы, обыграла сборную Испании – это уже серьезное достижение. Думаю, нас ждет очень сложный матч. Не сомневаюсь, что будет сумасшедшее давление трибун. Тем интересней игра и почетней будет победа.

– Хорваты сильно провели матчи группового турнира, а вот уже в плей-офф такой уверенности не было. Пройти Данию удалось с большим трудом. Как считаете, почему? Форсировали подготовку?

– Честно говоря, я не увидел ни одной команды, которая провела все своим матчи на турнире с большой уверенностью. Та же Россия сначала показала подавляющее преимущество во встречах с Саудовской Аравией и Египтом, а потом уступила Уругваю – 0:3. На этом чемпионате мира нет явных фаворитов.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

Россия – Хорватия

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https://ukraina.ru/exclusive/20180706/1020571042.html

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