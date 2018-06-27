Дани Алвес навестил сборную Бразилии перед матчем с Сербией

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес навестил игроков сборной Бразилии перед матчем группового турнира чемпионата мира с командой Сербии, информирует Mundo Deportivo. Он пообедал вместе со сборной перед решающей встречей, которая пройдет в среду в Москве на стадионе "Спартак" (начало - в 21.00 по московскому времени).

Алвес не вошел в состав сборной Бразилии на ЧМ-2018 из-за травмы, которую он получил в финале Кубка Франции.

Сборная Бразилии пока лидирует в группе E с 4 очками. Также 4 очка у Швейцарии, которая уступает бразильцам по разнице забитых и пропущенных мячей. Сербы занимают третье место (3). Команда Коста-Рики не набрала ни одного очка.

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