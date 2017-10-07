Далич сменил Чачича на посту главного тренера сборной Хорватии

50-летний хорват Златко Далич сменил Анте Чачича на посту главного тренера сборной Хорватии, информирует официальный сайт Хорватского футбольного союза.

Чачич, занимавший пост с сентября 2015 года, был отправлен в отставку после домашнего матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против сборной Финляндии (1:1).

Далич в последние годы работал в Саудовской Аравии и ОАЭ. Последним его клубом был "Аль-Айн". До этого он работал в нескольких хорватских командах.

Хорватия в отборочном турнире чемпионата мира делит второе место со сборной Украины. В последнем туре соперники проведут очную встречу за второе место, которое дает право на выход в основную стадию ЧМ-2018.