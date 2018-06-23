Что случилось с Фарфаном. Заявление Федерации футбола Перу

Сегодня, 23 июня, форвард сборной Перу Джефферсон Фарфан во время тренировки национальной команды в Химках после сильного столкновения с партнером получил травму головы и потерял сознание.

"Во время сегоднешней тренировки Фарфан получил черепно-мозговую травму в результате столкновения с вратарем.



Сразу после получения повреждения футболист был переведен в клинику, назначенную местным организационным комитетом чемпионата мира, где были проведены все соответствующие медицинские исследования.



Как отметил доктор сборной Перу Хулио Сегура, результаты обследования являются благоприятными для игрока.



Однако, по медицинским показаниям, Фарфан останется в клинике для улучшения показателей его здоровья, - говорится в заявлении Федерации футбола Перу.

Ранее сообщалось, что Фарфан проведет в клинике всю сегодняшнюю ночь. Когда футболист будет выписан из больницы и сумеет ли принять участие в заключительной игре чемпионата мира неизвестно.

Австралия - Перу: чемпионат мира по футболу, 26 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

Фарфан потерял сознание на тренировке сборной Перу. Подробности //

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