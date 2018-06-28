Что должно быть у фаворитов чемпионата мира? Отвечает Фалькао

Нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао заявил, что фаворитом плей-офф чемпионата мира будет та команда, чью сторону выберет удача.

- Начиная с плей-офф, все известные и титулованные сборные начинают играть сильнее, - цитирует "Р-Спорт" Фалькао. - И, конечно, с этого момента будет фаворитом тот, у кого будет удачный день, кому все будет удаваться. Испания, без сомнения, находится в числе фаворитов.

Напомним, испанцы в 1/8 финала сойдется с хозяйкой чемпионата Россией (1 июля, Москва, "Лужники").

Соперник Колумбии определится после матча Англии и Бельгии, который идет в данный момент.

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