Чорлука попал в окончательный состав сборной Хорватии на ЧМ-2018

Хорватский футбольный союз объявил окончательный состав сборной Хорватии на ЧМ-2018. В заявку попал защитник "Локомотива" Ведран Чорлука.
Окончательная заявка сборной Хорватии выглядит следующим образом:
Вратари: Даниель Субашич ("Монако", Франция), Ловре Калинич ("Гент", Бельгия), Доминик Ливакович("Динамо" Загреб);
Защитники: Ведран Чорлука ("Локомотив", РОССИЯ), Домагой Вида ("Бешикташ", Турция), Иван Стринич("Сампдория", Италия), Деян Ловрен ("Ливерпуль", Англия), Шиме Врсалько ("Атлетико", Испания), Йосип Пиварич ("Динамо" Киев, Украина), Тин Едвай ("Байер", Германия), Дуе Чалета-Цар ("Зальцбург", Австрия);
Полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич (оба – "Реал", Испания), Иван Ракитич ("Барселона", Испания), Милан Бадель ("Фиорентина", Италия), Марсело Брозович ("Интер", Италия), Филип Брадарич ("Риека");
Нападающие: Марио Манджукич ("Ювентус", Италия), Иван Перишич ("Интер", Италия), Никола Калинич("Милан", Италия), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм", Германия), Марко Пьяца ("Шальке", Германия), Анте Ребич ("Айнтрахт" Франкфурт, Германия).
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Локомотив М (футбол)
- Ювентус
- Милан (Футбол)
- Динамо Киев
- Шальке
- Ливерпуль
- Атлетико
- Сампдория
- Интер Милан
- Фиорентина
- Динамо Загреб
- Хоффенхайм
- Бешикташ (Футбол)
- Даниель Субашич
- Байер
- Айнтрахт Франкфурт-на-Майне
- Монако
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Гент
- Иван Ракитич
- Лука Модрич
- Иван Стринич
- Никола Калинич
- Милан Бадель
- Марио Манджукич
- Ведран Чорлука
- Зальцбург
- Риека
- Матео Ковачич
- Ловре Калинич
- Шиме Врсалько
- Тин Едвай
- Домагой Вида
- Иван Перишич
- Марсело Брозович
- Марко Пьяца
- Дуе Чалета-Цар
- Андрей Крамарич