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Чорлука попал в окончательный состав сборной Хорватии на ЧМ-2018


Хорватский футбольный союз объявил окончательный состав сборной Хорватии на ЧМ-2018. В заявку попал защитник "Локомотива" Ведран Чорлука.

Окончательная заявка сборной Хорватии выглядит следующим образом:

Вратари: Даниель Субашич ("Монако", Франция), Ловре Калинич ("Гент", Бельгия), Доминик Ливакович("Динамо" Загреб);

Защитники: Ведран Чорлука ("Локомотив", РОССИЯ), Домагой Вида ("Бешикташ", Турция), Иван Стринич("Сампдория", Италия), Деян Ловрен ("Ливерпуль", Англия), Шиме Врсалько ("Атлетико", Испания), Йосип Пиварич ("Динамо" Киев, Украина), Тин Едвай ("Байер", Германия), Дуе Чалета-Цар ("Зальцбург", Австрия);

Полузащитники: Лука МодричМатео Ковачич (оба – "Реал", Испания), Иван Ракитич ("Барселона", Испания), Милан Бадель ("Фиорентина", Италия), Марсело Брозович ("Интер", Италия), Филип Брадарич ("Риека");

Нападающие: Марио Манджукич ("Ювентус", Италия), Иван Перишич ("Интер", Италия), Никола Калинич("Милан", Италия), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм", Германия), Марко Пьяца ("Шальке", Германия), Анте Ребич ("Айнтрахт" Франкфурт, Германия).

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