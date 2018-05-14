Чорлука и Пашалич – в расширенном списке сборной Хорватии на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Хорватии назвал расширенный состав команды для подготовки к чемпионату мира-2018, сообщает Твиттер Хорватского футбольного союза. В список из 32 игроков вошли защитник "Локомотива" Ведран Чорлука и полузащитник "Спартака" Марио Пашалич.
Напомним, матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Хорватии в группе D встретится с Нигерией (16 июня, Калининград), Аргентиной (21 июня, Нижний Новгород) и Исландией (26 июня, Ростов-на-Дону).
🇭🇷Izbornik Zlatko Dalić objavio je širi popis kandidata za @FIFAWorldCup– HNS | CFF (@HNS_CFF) 14 мая 2018 г.
3⃣2⃣igrača#BudiPonosan #Obitelj #Vatreni🔥 pic.twitter.com/9oziUVpukY
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- Ведран Чорлука
- Марио Пашалич