ЧМ-2018: Россия крупно проиграла Уругваю и заняла второе место в группе

Сборная России в матче чемпионата мира в Самаре крупно уступила Уругваю (0:3).
В первом тайме Луис Суарес открыл счет прямым ударом со штрафного. Второй мяч оказался в воротах россиян после рикошета от Дениса Черышева.
На 36-й минуте Россия осталась в меньшинстве после удаления Игоря Смольникова за две желтые карточки (подробности эпизода - здесь).
Окончательный счет на 90-й минуте установил Эдинсон Кавани.
Сборная России заняла второе место в группе А и в 1/8 финала сыграет с первой командой группы B. Встреча пройдет в воскресенье, 1 июля, в Москве на стадионе "Лужники". Начало игры – в 17.00 (мск).
Чемпионат мира-2018
Группа А
Голы: Луис Суарес, 10 (1:0). Черышев, 23 - в свои ворота (2:0). Кавани, 90 (3:0).
Уругвай: Муслера, Касерес, Годин, Коатес, Нандес (Родригес, 73), Торрейра, Бентанкур (Де Арраскаэта, 63), Весино, Лаксальт, Кавани (Гомес, 90+3), Луис Суарес.
Россия: Акинфеев, Смольников, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Самедов, Зобнин, Газинский (Кузяев, 46), Ал.Миранчук (Смолов, 60), Черышев (Мариу Фернандес, 38), Дзюба.
Предупреждения: Газинский, 9. Смольников, 27. Бентанкур, 59.
Удаление: Смольников, 36.
Судьи: ДЬЕДЬЮ, Камара, Самба (все Сенегал).
ВАР: Тюрпен (Франция). Гиль (Польша), Грингор (Франция), Орсато (Италия).
25 июня. Самара. Стадион "Самара Арена". 41970 зрителей.
Сборная России на чемпионате мира по футболу //
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