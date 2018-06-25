ЧМ-2018: Россия крупно проиграла Уругваю и заняла второе место в группе

Сегодня. Самара. Уругвай - Россия - 3:0. Россияне заняли второе место в группе А. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Сборная России в матче чемпионата мира в Самаре крупно уступила Уругваю (0:3).

В первом тайме Луис Суарес открыл счет прямым ударом со штрафного. Второй мяч оказался в воротах россиян после рикошета от Дениса Черышева.

На 36-й минуте Россия осталась в меньшинстве после удаления Игоря Смольникова за две желтые карточки (подробности эпизода - здесь).

Окончательный счет на 90-й минуте установил Эдинсон Кавани.

Сборная России заняла второе место в группе А и в 1/8 финала сыграет с первой командой группы B. Встреча пройдет в воскресенье, 1 июля, в Москве на стадионе "Лужники". Начало игры – в 17.00 (мск).

Чемпионат мира-2018

Группа А

Уругвай – РОССИЯ – 3:0 (2:0)

Голы: Луис Суарес, 10 (1:0). Черышев, 23 - в свои ворота (2:0). Кавани, 90 (3:0).

Уругвай: Муслера, Касерес, Годин, Коатес, Нандес (Родригес, 73), Торрейра, Бентанкур (Де Арраскаэта, 63), Весино, Лаксальт, Кавани (Гомес, 90+3), Луис Суарес.

Россия: Акинфеев, Смольников, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Самедов, Зобнин, Газинский (Кузяев, 46), Ал.Миранчук (Смолов, 60), Черышев (Мариу Фернандес, 38), Дзюба.

Предупреждения: Газинский, 9. Смольников, 27. Бентанкур, 59.

Удаление: Смольников, 36.

Судьи: ДЬЕДЬЮ, Камара, Самба (все Сенегал).

ВАР: Тюрпен (Франция). Гиль (Польша), Грингор (Франция), Орсато (Италия).

25 июня. Самара. Стадион "Самара Арена". 41970 зрителей.

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире - здесь