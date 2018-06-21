ЧМ-2018. Они не сыграют в плей-офф

На чемпионате мира-2018 определились первые неудачники турнира, которые по итогам второго тура группового турнира потеряли шансы на участие в плей-офф.

Ими стали сборные Саудовской Аравии, Египта (обе – группа А), Марокко (группа В) и Перу (группа С).

Групповой турнир ЧМ-2018 закончится в четверг, 28 июня.

Команды, которые потеряли шансы на плей-офф ЧМ-2018:

1. Сборная Саудовской Аравии.

2. Сборная Египта.

3. Сборная Марокко.

4. Сборная Перу.

Чемпионат мира-2018. Кто вышел в плей-офф //

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