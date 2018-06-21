23:00 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

ЧМ-2018. Они не сыграют в плей-офф

Форвард сборной Перу Паоло ГЕРРЕРО. Фото AFP
Форвард сборной Перу Паоло ГЕРРЕРО. Фото AFP

На чемпионате мира-2018 определились первые неудачники турнира, которые по итогам второго тура группового турнира потеряли шансы на участие в плей-офф.

Ими стали сборные Саудовской Аравии, Египта (обе – группа А), Марокко (группа В) и Перу (группа С).

Групповой турнир ЧМ-2018 закончится в четверг, 28 июня.

Команды, которые потеряли шансы на плей-офф ЧМ-2018:
1. Сборная Саудовской Аравии.
2. Сборная Египта.
3. Сборная Марокко.
4. Сборная Перу.

Чемпионат мира-2018. Кто вышел в плей-офф //
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь

Опрос

Кто выиграет чемпионат мира по футболу-2018?
голосовать
К комментариям
3
Материалы других СМИ