Читатели "СЭ" согласны: Головин – царь сборной

Безоговорочным лидером сборной России в матче открытия чемпионата мира против Саудовской Аравии (5:0) читатели "СЭ", проголосовавшие на сайте www.sport-express.ru, признали Александра Головина. За полузащитника ЦСКА, который красиво забил сам и сделал несколько голевых передач, отдали голоса 72,3 процента респондентов (48 804 из 67 505 человек)!

Второй результат у автора дубля Дениса Черышева из "Вильярреала" (12,4 %). Третье место за спартаковцем Романом Зобниным (4,1 %). Далее расположились зенитовец Артем Дзюба (2,4 %), армейцы Сергей Игнашевич (1,9 %) и Игорь Акинфеев (1,6 %).

Это был пятый матч сборной России в 2018 году и первый официальный. В общем зачете увеличил отрыв Головин, у которого теперь 31 балл. Следом идут: Зобнин (19), Акинфеев (18), Игнашевич, Черышев (по 10), Дзюба, Самедов (по 7), Смолов (6), Смольников (4), Лунев и Алексей Миранчук (по 3), Гранат, Ерохин, Жирков и Кузяев (по 2).

По традиции после каждой встречи национальной команды на сайте "СЭ" проводится опрос среди болельщиков, голосующих за своих кандидатов. Победитель получает в зачет 12 очков (за товарищескую встречу – 6), занявший второе место – 10 (5), третье – 8 (4), четвертое – 6 (3), пятое – 4 (2), шестое – 2 (1). Из шестерки игроков, набравших наибольшее количество баллов по итогам года, лауреата выбирают ветераны отечественного футбола, посетители сайта www.sport-express.ru и журналисты "СЭ". (Филипп ПАПЕНКОВ)

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