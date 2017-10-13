Чили не будет подавать апелляцию на матч отбора ЧМ-2018 Перу - Колумбия

Вице-президент Национальной футбольной ассоциации Чили (ANFP) Андрес Молина назвал слухами информацию о том, что его организация намерена подать апелляцию на результат матча отборочного турнира ЧМ-2018 между сборными Перу и Колумбии​ (1:1). Он добавил, что результат игры – это закрытая страница для чилийцев, которые после поражения от Бразилии (0:3) пропустили вперед конкурентов и остались без прямой путевки в финальный турнир и не попали в стыковые матчи.

– Это слухи. Не будет никаких апелляций, – приводит La Razon слова Молины. – Результат той игры является закрытой страницей для чилийцев.

Напомним, во втором тайме встречи Перу – Колумбия нападающий колумбийцев Радамель Фалькао о чем-то поговорил с полузащитником перуанцев Ренато Тапией. Позже оба футболиста признали, что обсуждали результаты параллельных игр между Бразилией и Чили (3:0) и Парагваем и Венесуэлой (0:1).

Сборная Чили заняла шестое место в турнирной таблице, набрав вместе с Перу по 26 очков и расположившись ниже этой сборной с учетом дополнительных показателей (разности мячей). Перуанцы попали в стыковые матчи, а Колумбия с 27 очками получила одну из четырех прямых путевок в Россию вслед за Аргентиной, Уругваем и Бразилией. Итоговое положение команд в отборочном турнире ЧМ-2018 в Южной Америке - здесь.

Фалькао подтвердил, что обсуждал с игроками Перу ничейный результат матча//

Пакт Лимы. О чем условился Фалькао с перуанцами?