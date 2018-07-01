Черчесов вошел в историю! Он первым провел 4-ю замену на ЧМ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в первом тайме дополнительного времени матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Испании и России заменил полузащитника Далера Кузяева на хавбека Александра Ерохина. Встреча проходит в эти минуты в московских "Лужниках".

Это первая в истории чемпионатов мира 4-я замена в дополнительное время.

Напомним, 17 марта 2018 года совет ФИФА подтвердил, что четвертая замена будет использоваться на чемпионате мира в России в дополнительное время матчей плей-офф.

Данное правило впервые было использовано в официальном матче на уровне национальных сборных в матче команд Португалии и Чили в полуфинале Кубка конфедераций 2017 года.

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