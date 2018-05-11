Черчесов рассчитывает на Дзагоева. И вот почему

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после объявления расширенного состава национальной команды на чемпионате мира-2018 рассказал, в каком состоянии после травмы увидел полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева. Хавбек включен в основной список национальной команды и приглашен на сбор перед ЧМ-2018.

- Дзагоев не играл в последнее время, но теперь в списке. Рассчитываете на него? - вопрос Черчесову.

- Он играл до травмы в сборной. В матчах Лиги Европы в Лионе и Лондоне (с "Арсеналом") был в хорошем состоянии. Уже неделю в основном составе ЦСКА работает, мог выйти в матче против Тулы, но при счете 5:0 тренерский штаб не стал рисковать, поскольку у Алана было три карточки. Насколько я знаю, он готовится к "Анжи" и в хорошем состоянии. Мы на него рассчитываем. (Михаил ГОНЧАРОВ)