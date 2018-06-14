"Чемпионат мира. Онлайн "СЭ". В гостях - Игорь Шалимов

Сегодня на сайте "СЭ" запускается онлайн-проект, посвященный чемпионату мира по футболу.​​

Что-то похожее "СЭ" уже делал во время Олимпиады в Пхенчхане. Тогда мы стартовали ранним утром и завершали лайв поздним вечером. Сейчас турнир проходит в России, и мы освещаем его практически в круглосуточном режиме. В видеостудии "СЭ" будут специалисты и тренеры, футболисты и арбитры, поэты, рокеры и рэперы. Позовем и экстрасенса. И конечно, из разных городов России в эфир будут выходить наши специальные корреспонденты. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира.

И, конечно, – конкурсы с призами!

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