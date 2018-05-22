Британских болельщиков призвали с осторожностью использовать мобильную связь в России

Эксперты по финансам из Британии рекомендовали болельщикам, которые отправятся на чемпионат мира в Россию, с осторожностью использовать мобильную связь из-за дороговизны, сообщает The Sun.

Как отмечает издание, многие жители Британии привыкли использовать мобильную связь по домашним тарифам, однако Россия не входит в Евросоюз, и цены за смс и разговоры будут выше в несколько раз. Эксперты подсчитали, что если активно пользоваться телефоном в течение месяца, то можно потерять до 4 тысяч фунтов. При этом ежедневные расходы на связь составят более 100 фунтов. А при использовании интернета эта сумма вырастет в два раза.

Напомним, что на чемпионате мира Англия сыграет в группе G с Бельгией, Панамой и Тунисом.

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