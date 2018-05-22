Британских болельщиков призвали с осторожностью использовать мобильную связь в России

Эксперты по финансам из Британии рекомендовали болельщикам, которые отправятся на чемпионат мира в Россию, с осторожностью использовать мобильную связь из-за дороговизны, сообщает The Sun.
Как отмечает издание, многие жители Британии привыкли использовать мобильную связь по домашним тарифам, однако Россия не входит в Евросоюз, и цены за смс и разговоры будут выше в несколько раз. Эксперты подсчитали, что если активно пользоваться телефоном в течение месяца, то можно потерять до 4 тысяч фунтов. При этом ежедневные расходы на связь составят более 100 фунтов. А при использовании интернета эта сумма вырастет в два раза.
Напомним, что на чемпионате мира Англия сыграет в группе G с Бельгией, Панамой и Тунисом.
Все о чемпионате мира в России читайте здесь.
mukuptsov
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
19:48
shpasic
скоро и Великобритания будет не Евросоюз)
19:06
knyaz boltconskiy
Цены на связь,это пол беды.А вот отжать трубки у этих клоунов, желающих будет много.
19:04