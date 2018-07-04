Бразильский эксперт: "Таких игроков, как Кейн, у нас во втором дивизионе полно"

Координатор женского футбола Бразильской футбольной конфедерации Марко Аурелио Кунья раскритиковал игру форварда сборной Англии Харри Кейна, комментируя матч между англичанами и Колумбией в 1/8 финала ЧМ-2018. По его словам, ничего особенного в игре форварда нет.

– Кейн – это как сосна, которая умеет бить пенальти, хорошо стоит в штрафной и лупит головой, – заявил в эфире Sport TV Кунья. – В нашем втором дивизионе много таких игроков. Я не знаю, почему все так много о нем говорят.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ