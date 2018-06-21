Бразильских болельщиков накажут за пошлые шутки над россиянкой

Болельщиков сборной Бразилии накажут за поведение в адрес россиянки во время чемпионата мира, информирует UOL. Ранее в интернете появилось видео, как россиянка стоит в окружении бразильцев, которые скандируют по-португальски "розовая вагина", добавляя слово "русская". При этом на видеозаписи видно, как фанаты попросили девушку повторить португальскую фразу Buceta Rosa.

Чилийская авиакомпания Latam уже уволила своего сотрудника Фелипе Уилсона, который был одним из участников розыгрыша. Также среди бразильцев оказался лейтенант военной полиции Эдуарду Нуниша. Против него тоже началась дисциплинарная проверка. Еще один член группы фанатов, Диего Жатоба, оказался в прошлом судим за нецелевое расходование государственных средств и долги по алиментам.

Ранее на сайте change.org появилась петиция с требованием наказать бразильских фанатов. Нескольких из них удалось опознать. Так в отношении лейтенанта полиции Эдуардо Нуньеса начато служебное расследование.

Автор петиции Алена Попова направила ее в МВД РФ и посольство Бразилии в России. Она требует привлечь к ответственности "за унижение чести и достоинства девушки и всех женщин России". По ее мнению, "присутствующие на видео иностранные граждане должны принести публичные извинения и самой девушке, и всем гражданкам РФ за сексизм, неуважение к законам РФ, неуважение к гражданкам РФ, оскорбления, унижение чести и достоинства группы лиц по половому признаку".

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