Бразильские болельщики оскорбили Месси и Криштиану

Национальная команда Бразилии прибыла в гостиницу "Ренессанс Монарх" на Ленинградском проспекте. Ей 27 июня предстоит сыграть с Сербией в третьем матче группы Е.

При этом, пока фанаты ожидали приезда команды, они пели песню, в которой унижалось достоинство аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду, но превозносился Неймар.

Если в ней заменить оскорбительное слово на "Нет", то получается следующее: "Месси – нет! Криштиану – нет! А у нас есть Неймар!" (Арман МКРТЧЯН)

#ЧМ2018 Болельщики сборной Бразилии встречают команду у отеля в Москве pic.twitter.com/WNcSmJPR2j – СЭ Футбол ЧМ-2018 (@football_se) 25 июня 2018 г.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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