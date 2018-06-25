23:48 25 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Бразильские болельщики оскорбили Месси и Криштиану


Национальная команда Бразилии прибыла в гостиницу "Ренессанс Монарх" на Ленинградском проспекте. Ей  27 июня предстоит сыграть с Сербией в третьем матче группы Е.

При этом, пока фанаты ожидали приезда команды, они пели песню, в которой унижалось достоинство аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду, но превозносился Неймар.

Если в ней заменить оскорбительное слово на "Нет", то получается следующее: "Месси – нет! Криштиану – нет! А у нас есть Неймар!" (Арман МКРТЧЯН)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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